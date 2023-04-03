Китайскими «Ладами» могут стать автомобили FAW и BYD

Компания «АвтоВАЗ» готовится к возобновлению работы экс-завода Nissan в Петербурге (его, по слухам, собираются переименовать в «Лада Санкт-Петербург»), где планирует начать выпуск неких иностранных автомобилей под брендом Lada. Что это будут за модели пока неизвестно, но, по всей видимости, ими окажутся «китайцы».

Кандидатов на место китайских Lada имеется сразу несколько. Недавно в стенах научно-технического центра «АвтоВАЗа» заметили кроссовер FAW Bestune T77, который ездил по площадке и, по всей вероятности, проходил испытания.

Это компактный кроссовер длиной 4530 мм, который оснащается полуторалитровым бензиновым «наддувным» мотором мощностью 160 лошадиных сил и 7-скоростным «роботом». Привод модели – только передний.

Альтернативный вариант – седан BYD Han. «Поднебесная» 4-дверка представляет собой автомобиль бизнес-класса и предлагается в Китае сразу в двух версиях – «гибрид» и полноценный электрокар.

Как пишет источник этой информации, в Тольятти остановили выбор на первой. Такой седан обладает подключаемым гибридом и снаряжается 2-литровым «наддувным» мотором, выдающим 189 «сил», связку которому составляет батарея на 15,2 кВт/ч. На одном заряде BYD Han способен проехать примерно 80 километров, а суммарная отдача его силовой установки составляет 476 лошадиных сил.

Какой из автомобилей в итоге будет выбран «АвтоВАЗом» для того, чтобы превратиться в Lada (фактически произойдет обычная замена шильдиков), пока сказать сложно. Не исключено, что на конвейер в Петербурге встанут сразу обе модели.

Производство на экс-площадке Nissan планируют возобновить к лету этого года, так что окончательное решение «АвтоВАЗа» осталось ждать недолго.