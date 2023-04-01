Стало известно, когда китайские автомобили впервые примерят шильдики Lada

Компания «АвтоВАЗ» готовится к тому, чтобы выпустить в 2023 году более 400 тысяч автомобилей. Они должны сойти с двух площадок – в Тольятти и Петербурге (экс-завод Nissan). Причем последнее предприятие займется выпуском не оригинальных Lada, а китайских автомобилей с шильдиками российской марки.

Какая именно из «поднебесных» компаний станет партнером «АвтоВАЗа» и подвергнется новомодной процедуре бейдж-инжиниринга пока неизвестно, но недавно на территории Центра Инжиниринга российского автогиганта был замечен кроссовер FAW Bestune T77. По всей вероятности именно ему предстоит первому примерить шильдики Lada.

Более того, ходят слухи, что такой автомобиль назовут никак иначе, как Lada XRay 2, но эта информация пока находится под большим вопросом.

По сведениям инсайдерского паблика «Avtograd News», первые китайские автомобили, получившие эмблемы Lada, сойдут с конвейера бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге в середине июня.

«Первые автомобили под брендом LADA на бывшем заводе NISSAN в Санкт-Петербурге предполагается выпустить в середине июня 2023 года», – говорится в сообщении источника.

Что интересно, ранее «АвтоВАЗ» выпустил пресс-релиз, в котором пообещал начать сборку машин под маркой Lada в «Северной столице» даже немного раньше – возможно уже в мае этого года.