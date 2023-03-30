Позади таких автомобилей ехать категорически нельзя

Согласно ПДД, в России запрещено эксплуатировать автомобили с неработающими внешними световыми приборами. При этом о каком именно элементе светотехники, головной оптике, габаритах, поворотниках, фонаре заднего хода или стоп-сигнале идет речь в законе не прописано. Однако как раз последний создает наибольшую опасность для участников дорожного движения, причем даже в светлое время суток.

Фонарь стоп-сигнала предназначен для того, чтобы вовремя оповещать участников движения, следующих позади транспортного средства, о том, что машина начинает тормозить.

Большинство водителей использует этот сигнализатор по назначению и при первой же индикации впереди идущего автомобиля инстинктивно нажимают на тормоз.

ГИБДД имеет право оштрафовать водителя транспортного средства, у которого не работает стоп-сигнал по статье 12.5.1 КоАП РФ на сумму в 500 рублей, а также выписать ему предписание на устранение этой неисправности.

Однако многие нерадивые автомобилисты пользуются пробелом в законодательстве (его, кстати, вскоре могут устранить). Согласно ему повторное аналогичное нарушение к повышенной ответственности не ведет, а значит можно продолжать игнорировать поломку одного из самых важных световых приборов автомобиля, отделываясь каждый раз одним и тем же штрафом – 500 рублей.

На дороге необходимо стараться держаться от таких машин подальше, поскольку в случае ДТП привлечь их водителей к ответственности будет непросто. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД зафиксируют в протоколе осмотра места происшествия все повреждения задней части машины нарушителя, включая его стоп-сигналы.

И если сам водитель не признается, что «стопари» на его авто до дорожного инцидента не работали, то убедить в этом дорожную полицию будет очень сложно даже при наличии в машине видеорегистратора.