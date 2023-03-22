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За это ГИБДД запретит садиться за руль даже трезвым водителям

Водителю будет положен штраф в размере 500 рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Российским автомобилистам напомнили о запрете на эксплуатацию автомобиля в определённом случае. Причем наказание ждет даже трезвых водителей. Речь идет о неработающем стоп-сигнале, который относится к главным световым приборам автомобиля. В случае выхода его из строя можно попасть в непредвиденную ситуацию. 

Недавно такая ситуация произошла с одним из водителей, который также внезапно обнаружил, что стоп-сигнал на его автомобиле не горит.

Мужчина отправился в автосалон, где купил машину, поскольку на нее еще действовала гарантия, однако заменить эту деталь ему не смогли – она отсутствовала на складе.

Устранять неполадку водитель не стал, однако все же обратился за консультацией к юристам, которые подтвердили, что эксплуатировать машину до устранения этой неполадки нельзя.

В случае, если автомобиль остановят сотрудники ГИБДД, то на водителя наложат штраф по статье 12.5.1 КоАП в размере 500 рублей. А учитывая, что эксплуатация автомобиля с неработающим стоп-сигналом запрещена, ездить на нем до устранения неисправности нельзя.

Впрочем, существует один нюанс. Даже игнорирование предписания Госавтоинспекции к повышенной ответственности за повторное нарушение не ведет, а значит в случае очередной фиксации неработающего стоп-сигнала на автомобиле водитель будет оштрафован на те же 500 рублей, после чего сможет продолжить движение до следующей остановки экипажем ДПС.

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