Nissan собирается возродить легендарную модель

Пока поклонники японских автомобилей ждут, когда же Nissan наконец-то покажет преемника давно выпускаемого GT-R R35, компания объявила, что готовится к дебюту нового спорткара с обозначением GT-R. Впрочем, представляет он не совсем то, чего все ожидают.

Речь идет о проекте на базе легендарного R32, который получит современное перерождение с электрическим приводом.

Новая модель получит название GT-R R32 EV и будет опираться на два электродвигателя неизвестной на данный момент мощности, которые обеспечат ей полный привод.

Предполагается, что дизайн машины останется идентичным тому, который известен всем поклонникам модели.

Дата, когда мы увидим автомобиль, пока не объявлена, но ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Вполне вероятно, что единственные перемены, которые произойдут в салоне, коснутся задних сидений, где, скорее всего, инженеры Nissan разместят аккумуляторы.