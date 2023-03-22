Европейцы пытаются избавиться от своих Lada Niva: их никто не покупает даже за копейки

Владелец внедорожника Lada Niva из Франции выставил на продажу свой автомобиль. Машина находится в идеальном состоянии, а стоит всего 1300 евро (чуть больше 100 тысяч рублей). В чем подвох, спросите вы?

Дело в том, что автомобиль можно использовать только в пределах частного владения. Выезжать на дороги общего пользования на нем запрещено.

Все дело в нормам выбросов, которые в «Нивах» не соответствуют современным европейским стандартам. Сертификат соответствия в нынешних реалиях получить владелец машины не сможет, а значит и поставить автомобиль на учет не удастся.

Внедорожник сошел с конвейера в далеком 2000-м году. За свою жизнь он успел накатать 68 тысяч километров пробега. Отмечается, что машина оснащена газовым оборудованием и находится в отличном техническом состоянии.

Удастся ли продать автомобиль даже с учетом такой низкой цены пока остается только догадываться.

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на внедорожники Lada Niva в «Старом Свете» резко упал. Единственный выставленный на продажу в Великобритании внедорожник Lada Niva долгое время пытаются продать на аукционе, но каждый раз неудачно.

Продавцу пришлось заметно снизить ценник – с 22 тысяч 340 фунтов стерлингов (2 млн рублей) до 16 тысяч 999 фунтов (порядка 1,5 млн рублей), но покупать машину по-прежнему никто не желает.