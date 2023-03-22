Раскрыты ошибки перевода в новых «Москвичах». Обновление ПО способно их исправить

На днях стало известно о том, что кроссовер «Москвич 3» попал под первую сервисную кампанию (не путать с отзывной), когда клиентам предлагают планово обновить софт программного обеспечения автомобиля.

Проблемы были обнаружены в русификации некоторых параметров мультимедийной системы и экрана бортового компьютера, где выявились ошибки, а также не совсем привычные для российских автомобилистов формулировки.

Так, к примеру, на приборной панели некоторых кроссоверов всплывало сообщение: «Датчик давления правого задней шины не обнаружен» (орфография сохранена), а скорость отображалась не в км/ч, а в km/h.

Что касается настроек мультимедийной системы, то там орфографических ошибок не оказалось, однако использовались не совсем понятные на первый взгляд выражения, вроде «Автоматическая блокировка скорости» и «Сенсорный тон».

При покупке автомобиля практически все эти недочеты сразу же устраняется путем обновления ПО. Причем занимает вся эта процедура не более получаса.

Проблемы с русификацией кроссоверов «Москвич 3» можно связать с их китайскими корнями. Дело в том, что в основе конкретно этой модели столичного автозавода лежит автомобиль «поднебесной» марки JAC (JS4). Разница между автомобилями заключается лишь в том, что на российском «паркетнике» установлены шильдики с логотипами «Москвича».

Такие кроссоверы поступают на столичный завод из КНР практически в готовом виде, поскольку предприятие «Москвич» способно осуществлять сборку своих машин пока исключительно крупноузловым методом.

Разумеется, что в процессе адаптации этих автомобилей для российского рынка на первых порах могут происходить определенные недочеты, в том числе связанные с русификацией их приборных панелей и мультимедийных систем.