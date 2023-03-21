В новом «Москвич 3» обнаружили заводской брак: ему понадобится сервис

Не успели автомобили «Москвич» выйти в продажу в России, как практически сразу попали под сервисную кампанию. Некоторые СМИ поспешили назвать ее отзывной, но, разумеется, это не совсем так. Для старта отзывной кампании столичному автозаводу пришлось бы публиковать соответствующую информацию на сайте Росстандарта, а также оповещать клиентов.

На найденную неисправность обратили внимание журналисты издания «Drom», которые приехали в один из автосалонов Москвы, чтобы приобрести новенький кроссовер «Москвич 3». Оказалось, что таким автомобилям (они, напомним, являются перелицованными машинами китайской фирмы JAC) понадобится обновление «прошивки» электроники из-за выявленной некорректности русификации.

В определенных ситуациях в транслитерации неожиданно обнаружились проблемы с окончаниями, а также не совсем общепринятые формулировки, которые на некоторое время могут ввести автовладельцев в замешательство.

Автомобили «Москвич» стали доступны для покупателей по всей России относительно недавно. Первые владельцы из столицы смогли приобрести их в январе, однако до остальных регионов машины доехали только месяцем спустя.

Цены на них начинаются с отметки в 1 миллион 970 тысяч рублей в случае с бензиновым кроссовером «Москвич 3» и 3 миллиона 500 тысяч рублей в электрическом варианте «Москвич 3е».

Продажи первых моделей возрожденного Московского автозавода пока идут не так хорошо, как бы это хотелось бы самому предприятию. В декабре их приобрели 6 покупателей, в январе – 29, а в феврале 57 человек.

Разумеется, даже несмотря на столь мощную динамику, когда с каждым месяцем продажи увеличиваются в несколько раз, пока это далеко не те цифры, на которые рассчитывали в компании.