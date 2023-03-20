Названы самые безопасные кроссоверы: таких почти не осталось

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) внес очередные изменения в методику краш-тестов. Перемены были анонсированы еще в конце прошлого года, однако испытания с применением новых вводных организация провела только сейчас.

В ходе них эксперты оценивали не только уровень безопасности для водителя и пассажира спереди в случае аварии, но и пассажира, сидящего на втором ряду слева.

Оценки выставлялись в дисциплине фронтальный удар на скорости в 64 километра в час о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием водительской стороны. На место пассажира сзади посадили манекена, имитирующего подроста или субтильного взрослого.

Скорректированная методика привела к тому, что большая часть из трестировавшихся кроссоверов (их было 13) провалилась.

Достойный результат удалось продемонстрировать только таким моделям, как: Ford Explorer, Mustang Mach-E, Subaru Ascent и Tesla Model Y. Они вошли в список автомобилей с оценкой Good (хорошо).

Средняя оценка «Acceptable» (приемлемо) не досталась никому, а в списке кроссоверов с оценкой ниже среднего «Marginal» оказались: Chevrolet Traverse, Toyota Highlander и VW Atlas.

При этом в число SUV-моделей с худшими показателями защиты водителя и пассажиров по новой методике IIHS вошли такие популярные кроссоверы и внедорожники как: Honda Pilot, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Mazda CX-9 и Nissan Murano. Всем им была присуждена оценка «Poor» (плохо).