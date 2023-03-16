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За это ГИБДД может забрать машину прямо на дороге

После этого автовладельцу дадут срок в 10 дней

Текст: Алексей Шмидт
tow truck work

Как известно, Госавтоинспекция обладает широким перечнем возможностей конфискации автомобиля нарушителя ПДД, однако чаще всего они касаются серьезных инцидентов. Однако забрать машину прямо на дороге ГИБДД может в том числе и у должников, о чем мало кому известно.

Сотрудники дорожной полиции проводят рейды совместно со службой судебных приставов (ФСПП), которые занимаются поиском водителей, не оплачивающих как штрафы за нарушения ПДД, так и имеющих просрочку алиментов, оплаты коммуналки и кредитов. Злостными нарушителями считаются граждане, задолжавшие более 20 тысяч рублей. 

Впрочем, забрать машину за долги просто так невозможно. У приставов на руках должно быть постановление суда. 

В случае, если неплательщик отказывается от оплаты по долгам с помощью электронных сервисов, его автомобиль помещают на спецстоянку. На процесс погашения его задолженностей дается 10 дней. По их истечении транспортное средство, изъятое у должника, отправляют сначала на оценку, а затем на продажу для оплаты суммы долга. 

При этом существует один интересный нюанс. За рулем машины в момент остановки должен находиться именно должник, однако если автомобиль оформлен на другое лицо, забрать его приставам не удастся. 

Источник:Daily-Motor

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