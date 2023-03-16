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Полностью новый Hyundai Verna/Solaris получит адаптивный круиз-контроль

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Hyundai готовится к выходу на индийский рынок нового поколения модели Verna (в России Solaris). Как удалось выяснить местным журналистам, в новой генерации модель получит широкий список систем помощи водителю.

По информации индийских СМИ, в оснащение Verna войдут радары, ультразвуковые датчики, а также передняя и задняя камеры, которые станут частью систем водительских ассистентов. Как утверждают в Hyundai, все они будут способны работать в любых погодных условиях.

В число таких систем, по предварительным данным, должны войти: система предупреждения о вероятности фронтального столкновения, система контроля «слепых» зон, помощник в удержании машины в пределах полосы движения, система предупреждения о выезде из полосы, система предупреждения о вероятности столкновения при движении задним ходом.

2023 Hyundai Verna Interior

Кроме того, арсенал модели включит в себя адаптивный круиз-контроль с функциями автоматической остановки и возобновления движения. 

Помимо прочего Hyundai Verna собираются оснастить стандартными системами безопасности, такими как ABS, EBD и ESC. 

Ранее стало известно о том, какие «фишки» стоит ждать от интерьера этой модели. Индийской версии нового Solaris достанется сдвоенный экран, объединяющий в себе дисплей цифровой панели приборов и мультимедийной системы, а также премиальная акустика фирмы Bose и переназначаемый блок управления климатической установкой (с сенсорного на аналоговое и обратно).

2023 Hyundai Verna central console

Двигателей на выбор будет два – это 1,5-литровые бензиновые моторы, выдающие 115 и 160 лошадиных сил. Связку им составит МКПП, роботизированная трансмиссия или вариатор.

Официальная премьера нового седана Verna/Solaris состоится в конце марта 2023 года.  

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