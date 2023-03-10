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Раскрыты все фишки интерьера нового Hyundai Solaris 2023

Новое поколение Solaris сделают гораздо современнее, чем был его предшественник

Текст: Алексей Шмидт
Solaris 2023

Компания Hyundai представит новое поколение модели Verna (в России Solaris) 21 марта 2023 года. При этом прием заказов на седан уже открыт. Оформить его пока можно только в Индии, где предлагают заплатить в качестве аванса 25 тысяч рупий (около 23 тысяч рублей).

Накануне в Сети появились первые официальные фотографии интерьера Solaris, раскрывающие все «фишки», которые появятся в его внутреннем убранстве.

Мультимедийные функции

New Hyundai Verna Touchscreen

Судя по тизерам, Solaris 2023 будет оснащен двойным дисплеем, объединяющим в себе экраны цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы. Оба получат одинаковую диагональ – 10,25-дюйма.

Акустическая система

New Hyundai Verna Bose Sound System

В арсенал нового Solaris войдет в том числе акустическая система фирмы Bose с восемью динамиками (ранее была Arkamys).

Управление климат-контролем

2023 Hyundai Verna central console

С переходом в новое поколение корейский бестселлер обзаведется сенсорной панелью климатической системы. Впрочем, ряд физических кнопок все же сохранится. Управление будет переназначаемым, так что его в зависимости от выбора можно будет использовать как для климат-контроля, так и мультимедийных функций. 

Комфорт на передних креслах и отделка

Передние кресла нового Solaris получат как систему вентиляции, так и подогрева уже в базовой версии. Кроме того, для оформления интерьера используют 2-цветный черно-бежевый вариант, которого раньше не было. 

2023 Hyundai Verna Interior

С переходом в новую генерацию Hyundai Solaris/Verna должен заметно измениться еще и внешне, став крупнее и агрессивнее по сравнению с предшественником. В качестве моторов для модели предложат 1,5-литровые ДВС мощностью 115 и 160 лошадиных сил, ассистировать которым будет как МКПП, так и вариатор, а также «робот». 

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