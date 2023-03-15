Самый большой и роскошный автомобиль Kia представили официально

После того, как Kia представила концепт EV9 в 2021 году, корейцы готовы к живому дебюту серийной версии своего самого большого кроссовера. Пока состоялась только онлайн-премьера, хотя первые изображения автомобиля слили в Сеть еще вчера. Внедорожник расположится на вершине модельной гаммы Kia, подвинув Telluride, и став его электрической альтернативой с тремя рядами сидений.

Дизайн серийной модели мало чем отличается от концепта образца 2021 года с так называемой «цифровой улыбкой тигра» и вертикальными фарами и блоками ДХО спереди.

Для электромобилей характерно отсутствие традиционной решетки радиатора, а единственное вентиляционное отверстие в передней части расположено под номерным знаком. Капот выглядит большим с компактными крыльями и резкими линиями, перетекающими в передние двери.

Дверные ручки Kia EV9 убираются в кузов, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, однако зеркала реализованы в классическом стиле и не заменены камерами.

Задняя часть встречает скульптурными вертикальными формами и максимально чистой дверью багажника с надписью Kia сверху. Бампер, а также весь обвес вдоль нижней кромки кузова выполнен в черном цвете, чтобы подчеркнуть внедорожный характер модели.

Интерьер EV9 такой же технологичный, как и его внешний облик. Внутри установлена слитая в единый блок цифровая «приборка» и экран мультимедийной системы, а также небольшой 5-дюймовый дисплей для управления климатической системой.

Компания обещает просторный салон и комфорт во всех комплектациях. Кроссовер предложат с 6 или 7 посадочными местами, а также возможностью поворота второго ряда сидений на 180 градусов.

Характеристики модели корейцы пока не раскрывают, но, судя по приборной панели, запас хода модели может превысить 480 км.

Производство EV9 планируют наладить этой осенью, а отправить в продажу надеются до конца года.