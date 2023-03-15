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Самый большой и роскошный автомобиль Kia представили официально

Им оказался электрический кроссовер EV9

Текст: Алексей Шмидт
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После того, как Kia представила концепт EV9 в 2021 году, корейцы готовы к живому дебюту серийной версии своего самого большого кроссовера. Пока состоялась только онлайн-премьера, хотя первые изображения автомобиля слили в Сеть еще вчера. Внедорожник расположится на вершине модельной гаммы Kia, подвинув Telluride, и став его электрической альтернативой с тремя рядами сидений.

Дизайн серийной модели мало чем отличается от концепта образца 2021 года с так называемой «цифровой улыбкой тигра» и вертикальными фарами и блоками ДХО спереди. 

Для электромобилей характерно отсутствие традиционной решетки радиатора, а единственное вентиляционное отверстие в передней части расположено под номерным знаком. Капот выглядит большим с компактными крыльями и резкими линиями, перетекающими в передние двери.

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Дверные ручки Kia EV9 убираются в кузов, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, однако зеркала реализованы в классическом стиле и не заменены камерами. 

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Задняя часть встречает скульптурными вертикальными формами и максимально чистой дверью багажника с надписью Kia сверху. Бампер, а также весь обвес вдоль нижней кромки кузова выполнен в черном цвете, чтобы подчеркнуть внедорожный характер модели.

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Интерьер EV9 такой же технологичный, как и его внешний облик. Внутри установлена слитая в единый блок цифровая «приборка» и экран мультимедийной системы, а также небольшой 5-дюймовый дисплей для управления климатической системой. 

Компания обещает просторный салон и комфорт во всех комплектациях. Кроссовер предложат с 6 или 7 посадочными местами, а также возможностью поворота второго ряда сидений на 180 градусов.

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Характеристики модели корейцы пока не раскрывают, но, судя по приборной панели, запас хода модели может превысить 480 км. 

Производство EV9 планируют наладить этой осенью, а отправить в продажу надеются до конца года. 

Источник:Kia

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