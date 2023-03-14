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Флагманский кроссовер Kia EV9: первые изображения

Новый крупный электрический кроссовер Kia предстал в серийном обличии

Текст: Алексей Шмидт
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Kia готовится к премьере нового флагманского кроссовера EV9, концептуальный предвестник которого появился на свет еще в 2021 году. Официальный дебют товарного электрического «вседорожника» состоится в конце марта этого года, но как будет выглядеть автомобиль уже известно.

Первые изображения автомобиля, кузов которого полностью лишен камуфляжа, слили в Сеть инсайдеры. 

Судя по рекламным изображениям, которые вряд ли должны были попасть в Сеть именно сейчас, большой батарейный «паркетник» корейской марки получит пропорции и стилистику прототипа образца 2021 года. Модели достанутся вертикальные блоки фар, а также светодиодные «подковы» ДХО. На месте радиаторной решетки появится заглушка с множеством светящихся элементов.

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Корма серийного EV9 также повторит эту часть кузова концепта, получив точно такие же задние фонари. А вот зеркала заднего вида будут стандартными, а не камерами, которыми щеголял прототип. 

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В интернет оказались слиты в том числе и изображения салона кроссовера, на которых можно заметить наличие у EV9 цифровой комбинации приборов и большого сенсорного дисплея, совмещенных в единый кластер.  

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В качестве платформы для новинки выступит модульная архитектура E-GMP, которая разрабатывалась инженерами Hyundai-Kia специально для электромобилей. Эта же платформа ранее легла в основу модели Kia EV6, а также Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6.

Никаких технических подробностей о Kia EV9 пока не раскрыто. Эту информацию обещают рассекретить ближе к концу марта. 

Источник:Daily-Motor

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