Toyota собирается сделать новый Prado похожим на 70-Series

Несмотря на то, что работы над новым поколением внедорожника Toyota Land Cruiser Prado подходят к концу, никаких подробностей о его дизайне за исключением ряда рендерных изображений от независимых дизайнеров до сих пор не было.

В преддверии дебюта новинки, который, напомним, может состояться уже в 2023 году, журналистам японских СМИ удалось выведать одну интересную деталь, касающуюся внешнего облика будущей модели.

В ходе мониторинга издания «BestCarWeb» редакторы Daily-Motor.Ru наткнулись на любопытный инсайд от этого журнала. По информации японской прессы, новый «Прадо» получит внешний облик, вдохновленный старым внедорожником Land Cruiser Prado 70-Series.

В частности, речь идет об оптике, которая в новом Prado должна получить круглую форму, как у «семидесятки».

Еще одна интересная деталь, дошедшая до нас из Японии, у нового «Прадо» окажется сразу два варианта дизайна, один из которых будет частично повторять элементы экстерьера «старшего» Land Cruiser 300.

Стоит отметить, что задумка «Тойоты» использовать старые наработки отнюдь не нова. Не так давно стало известно, что японцы собираются представить новую версию легендарной модели Rankle 70, также известной в «Стране восходящего солнца» как Nanamaru.

Этот внедорожник также получит классический ретро-дизайн, который наложится на современное техническое оснащение.

В качестве двигателя для вездехода собираются использовать проверенный временем 2,8-литровый агрегат в сочетании с 6-скоростной автоматической трансмиссией. Эта связка должна сохраниться и под капотом нового Prado, но только в качестве одного из нескольких вариантов силовых установок.