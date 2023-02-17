«Нива» по-японски. Toyota вернет в строй внедорожник Land Cruiser 70

Компания Toyota готовится вернуть в строй свой легендарный внедорожник Land Cruiser 70. Формально автомобиль никуда не уходил. Его продавали и продолжают продавать на австралийском рынке. Так что речь идет исключительно о Японии, где у поклонников «семидесятки», похоже, созрел запрос на надежный и недорогой вездеход.

Nanamaru или Rankle 70 считается максимально простым и, соответственно, безотказным автомобилем. На вторичном рынке Японии сейчас имеется немало предложений с такими моделями, однако все они имеют большой пробег, а также не могут похвастать экономичностью и наличием автоматической трансмиссии. Как пишет японское издание «BestCarWeb», ссылающееся на собственные источники, возрождение Land Cruiser 70 на местном рынке может закрыть эти недостатки.

По информации инсайдеров, официальный дебют 70-й серии запланирован на сентябрь 2023 года. В продажу внедорожник поступит в течение осени.

Что интересно, похоже «тойотовцы» не пойдут по пути наименьшего сопротивления, адаптировав австралийский LC 70, а установят в модель для своего рынка новый силовой агрегат, который должен дебютировать в следующем Land Cruiser Prado. Вместе с тем, оснащение автомобиля будет дополнено расширенным списком опций безопасности и комфорта.

Внешне возрожденный «Нанамару» для внутреннего рынка получит отличный от австралийского Land Cruiser 70 дизайн с собственным «фейсом» и светодиодной головной оптикой и дневными ходовыми огнями.

Другой инсайд – конструкцию задней подвески внедорожника собираются реализовать посредством листовых рессор, а не пружин, как предполагалось до этого.