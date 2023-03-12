Кроссовер Lada Vesta – чего ждать от новинки «АвтоВАЗа»

С уходом Renault компания «АвтоВАЗ» решила практически полностью пересмотреть список своих перспективных проектов, отказавшись от внедорожника Lada Niva NG, разрабатывавшегося совместно с французами. Вместо него «вазовцы» анонсировали некий кроссовер, который построят на базе бестселлера Lada Vesta. Ориентировочный срок выхода в продажу такого автомобиля – конец 2025 года.

Подробностей о проекте, разумеется, нет от слова «совсем», поэтому журналистам приходится по крупинкам выяснять, чего ждать от новинки «АвтоВАЗа».

По неофициальной информации, в проекте первого кроссовера Lada могут задействовать не дошедший до серийного производства прототип хэтчбека Vesta, а в качестве варианта дизайна использовать наработки концепта Lada XСode образца 2016 года.

Будет ли у кроссовера, основанного на платформе Vesta, система полного привода, пока точно неизвестно. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сетовал на то, что в обозримом будущем наладить производство такого компонента у компании не получится.

«У нас есть полный привод, но он применим для платформы «Нива», – заявил тогда президент тольяттинского автогиганта.

При этом сама платформа «Весты» вряд ли позволит интегрировать в нее подобную систему. Так что в случае с новым кроссовером практически наверняка можно говорить о переднем приводе.

С появлением новинки в продаже она расположится в классе «B+» и фактически окажется тем же универсалом Vesta SW Cross, но с увеличенным клиренсом, другим дизайном и более крупными габаритами, а также более качественным и дорогим интерьером.