ЗАЗ-968М превратили в автомобиль для Off-Road

Попытки превратить легендарный «Запорожец» (ЗАЗ-968М) во внедорожник, который по проходимости не будет уступать именитым «джипам», не останавливаются уже не одно десятилетие. В теории, эта задумка имеет логичные перспективы – автомобиль за счет невысокой массы и заднемоторной компоновке, нагружающей задние колеса, уже с завода демонстрировал неплохие характеристики на бездорожье.

Впрочем, поле для улучшений существует всегда. И им воспользовался один из популярных блогеров.

Когда-то очень давно этот «Запорожец» с регистрационным номером «з 6122 ХА» был самым простым ЗАЗ-968М, выглядевшим так, как на фотографии ниже.

Фото: Avto-Nomer

Для того, чтобы улучшить его проходимость, создатели этого проекта, специализирующиеся на внедорожных соревнованиях, провели обширную модернизацию машины.

В ходе доработок обычный ЗАЗ-968М получил широкие колеса, обутые в «зубастые» покрышки с развитыми грунтозацепами. Для того, чтобы уместить массивные шины без лифта подвески, компактные арки машины пришлось подрезать, попутно бережно установив на них мягкие брызговики-расширители.

Среди внешних внедорожных атрибутов, которые достались автомобилю, значатся: стальной передний бампер, защита днища, а также дополнительная светотехника, установленная на крыше.

На этом модернизация машины была завершена, так что привод у «Запорожца» остался задним, а клиренс благодаря колесам хоть и увеличился, но совсем незначительно.

Двигатель, судя по всему, также сохранился «стоковый», а это означает, что приводит в движение этот мини-внедорожник простая «четверка» МeМЗ-968, выдающая от 41 до 55 л.с. в зависимости от версии.