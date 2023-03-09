Совершенно новый Nissan Skyline будет купе-кроссовером – раскрыты подробности

Компания Nissan рассекретила планы относительно культовой модели Skyline еще в 2021 году, когда пообещала, что легендарное имя задействуют для целой линейки моделей, которые будут иметь разные типы кузовов. Однако подробности о проекте японской прессе удалось выведать только спустя два года.

Новое поколение Skyline должно увидеть свет в 2025 году. Причем первым в новоиспеченном семействе появится именно кроссовер с купеобразным силуэтом, работающий на электрической тяге.

Как пишут японские СМИ, изначально модель проектировалась как гибридная, однако впоследствии было принято решение изменить ее конструкцию на полноценный электромобиль. Новинка должна войти в список из 19 новых «батарейных» моделей, которые появятся в линейке компании Nissan до 2030 года.

Судя по первым рендерам, опубликованным журналом «BestCarWeb», новое поколение Nissan Skyline получит кузов с покатой линией крыши. В основе кроссовера будет лежать платформа модели Ariya. У нее же новый «Скайлайн» унаследует и ряд экстерьерных изысков.

Предполагается, что новинка окажется спортивной альтернативой Ariya, что диктует за собой определенные условия – электрокроссовер определенно будет более мощным, чем его соплатформенник.

По одной из версий, которые приводит японская пресса, Skyline SUV может достаться сразу два 218-сильных электромотора от Ariya. Таким образом, совокупная мощность модели составит порядка 436 лошадиных сил.

Альтернативный вариант – производительность новой модели будет равна 450 или даже 490 лошадиным силам.