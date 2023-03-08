Лучшие автомобили для девушек и женщин: ТОП-5

Какой автомобиль нужен современной женщине? С недавних пор при выборе машины для представительниц прекрасного пола стереотипы «красивый», «модный», «красненький», «маленький» – не работают.

В Международный женский день 8 марта редакция Daily-Motor.Ru решила разобраться в этом вопросе, составив ТОП-5 авто, которые по нашему мнению наиболее подходят для тех, без кого жизнь мужчин была бы бессмысленной.

Kia Picanto

Как известно, ультракомпактный, уже давно совсем не означает «женский». Тем не менее, благодаря своим небольшим размерам Picanto выглядит максимально дружелюбно и симпатично. Вместе с тем, за счет длины всего в 3,6-метра на нем очень удобно маневрировать в городском потоке, а также искать свободное парковочное место.

Kia Soul

Еще один представитель модельной линейки Kia, который отлично подойдет представительницам прекрасной половины человечества. Все, что необходимо для женского автомобиля в нем есть с избытком – он не очень большой, имеет неплохой клиренс, вместительный и удобный для посадки детей.

Renault Kaptur

Несмотря на относительно небольшие размеры этот французский кроссовер выглядит вполне себе стильно, чтобы заинтересовать женскую аудиторию. А за счет большого количества цветов, когда-то предложенных покупателям компанией Renault, на вторичном рынке можно подобрать для себя любой необходимый с точки зрения яркости вариант.

Mini Cooper

Здесь мы переходим уже в более дорогой сегмент. У нас Mini традиционно считают женским автомобилем и неспроста. Машина действительно является привлекательной для представительниц прекрасного пола. Она сочетает в себе, пожалуй, все качества, которые ищут современные девушки в автомобиле.

Lexus NX

Сложно объяснить почему, но этот кроссовер чаще всего покупают не мужчины. Вглядитесь в водителей кроссоверов Lexus NX. Большинство из них практически наверняка будут являться девушками или женщинами.

В России стильный японский «премиум» привлекает внимание женского пола своим ярким дизайном, интересным салоном и габаритами меньше, чем Lexus RX. Что еще нужно современным модницам.