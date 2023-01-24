В Белоруссии стартуют продажи 7-местного кроссовера Geely VX11, который должен был ехать в Россию

Компания Geely готовится к началу продаж на белорусском рынке нового семиместного кроссовера VX11, который в ряде стран известен под именем Okavango. О планах вывести эту модель на местный рынок заявило предприятие «БелДжи», сотрудничающее с китайской маркой.

Компания Geely готовится к началу продаж на белорусском рынке нового семиместного кроссовера VX11, который в ряде стран известен под именем Okavango. О планах вывести эту модель на местный рынок заявило предприятие «БелДжи», сотрудничающее с китайской маркой.

Что интересно, заниматься выпуском Geely VX11 белорусский завод не собирается. Машины везут напрямую из Китая для изучения спроса.

Другой интересный факт – партия из 200 автомобилей, которые вскоре доберутся до соседнего с Россией государства, изначально предназначалась для нашего рынка, однако в итоге была переправлена в Белоруссию. С чем связано решение о замене рынка сбыта – не уточняется.

В РБ планируют продавать VX11 в безальтернативной версии GF, являющейся самой дорогой в линейке модели. Какое именно оснащение достанется такому исполнению пока неизвестно, но предложенный сейчас в Азербайджане кроссовер Okavango (тот же самый VX11) в такой модификации оснащается датчиками света и дождя, климатической системой, круиз-контролем, системой кругового обзора, панорамной крышей а также дисплеями диагональю 10,25 и 12,3-дюйма.

Длина Geely VX11 равна 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1780 мм. Колесная база – 2815 мм. В качестве двигателя для модели предложен полутлралитровый «наддувный» мотор, выдающий 177 лошадиных сил. Трансмиссия – 7-скоростной «робот». Привод – передний.

Ранее мы рассказывали о том, что аналогичный кроссовер, но под именем Okavango, уже продается в России. Правда речь не об официальных поставках, а о частной инициативе отдельных дилеров, которые ввозят машины по собственным каналам.