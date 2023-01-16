В России стал доступен для заказа 3-рядный кроссовер Geely Okavango

Список моделей, представленных на российском рынке в последний год, продолжает увеличиваться за счет автомобилей, которые изначально появиться на нем были не должны. Благодаря легализации системы «параллельный импорт» в страну хлынул поток машин из других стран. Очередным пополнением нашего рынка стал 7-местный кроссовер Geely, который в Китае носит название Haoyue, а в экспортных странах – Okavango.

С точки зрения размеров Geely Okavango представляет собой одноклассника Toyota Highlander. Автомобиль доступен в трехрядном исполнении и оснащается полуторалитровым бензиновым мотором, выдающим 177 лошадиных сил.

Дилеры предлагают привезти такие машины под заказ. Причем именно в 7-местной версии и передним приводом, хотя в родном для модели Китае этот кроссовер предлагается еще и в 5-местном варианте, а также с полным приводом.

Выбор комплектаций Okavango для россиян также не предусмотрен от слова «совсем». Дилеры обещают привезти в РФ только версию Flagship, в оснащение которой входят: адаптивная светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, электропривод двери багажника, климатическая система, круиз-контроль, а также камеры кругового обзора.

Цветовая палитра кузовов таких кроссоверов ограничена только двумя вариантами – черный или белый.

Цена на новый кроссовер Geely, который уже доступен для заказа в России, объявлена и составляет минимум 3 миллиона 600 тысяч рублей. Таким образом, 7-местный кроссовер Okavango оказался на несколько сотен тысяч рублей дороже, чем на нашем рынке сейчас продают кросс-купе Tugella, ввезенный по официальным каналам.