Рассекречен салон полностью новой «УАЗ Буханки». Ее строят к юбилею СССР

Анонс нового проекта, за который берутся блогеры с YouTube-канала «Машинаторы», состоялся еще в начале этого года. Тогда речь шла о полностью новом автомобиле «УАЗ Буханка», который будет построен по чертежам дизайнера Андрея Давыдова.
С тех пор никаких важных сведений о том, как продвигается сборка прототипа, не было. Впрочем, недавно отвечающий за внешний облик машины художник раскрыл виртуальную модель интерьера микроавтобуса как в пассажирской, так и грузопассажирской версиях.
Судя по выложенным в собственном Telergam-канале Давыдова наброскам, 7-местный салон новой «Буханки», которую обещают построить к вековому юбилею СССР, получит формулу 2+2+3. Сидней второго ряда предстоит разделить широкой консоли, которая окажется продолжением моторного отсека. Кроме того, пассажирское исполнение «Буханки» будет иметь две двери со сдвижным механизмом.
Что касается грузопассажирской модификации, то прерогативой ее станут откидные лавки, столик и одна сдвижная дверь, расположенная с правого борта машины.
Как будет выглядеть часть внутреннего убранства новой «Буханки» блогеры показали еще этим летом, напечатав его детали на 3D-принтере. Судя по тем фотографиям, современному ульяновскому минивэну достанется мультируль с кнопками, который будет способен регулироваться как по наклону, так и по вылету, а также планшетный дисплей мультимедийной системы и необычный селектор трансмиссии в виде «розочки».
В одном из последних видеороликов «Машинаторы» определились с силовым агрегатом, который намерены установить в новую «Буханку». Им оказался мотор ЗМЗ Про рабочим объемом 2,7-литра, работающий в паре с 6-скоростной автоматической трансмиссией.
О сроках завершения проекта пока не говорят. Предполагалось, что новая «Буханка» будет построена к декабрю, чтобы приурочить ее дебют к 100-летнему юбилею СССР. Теперь же, судя по всему, окончание работ по проекту будет перенесено на 2023 год.