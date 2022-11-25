Рассекречен салон полностью новой «УАЗ Буханки». Ее строят к юбилею СССР

Анонс нового проекта, за который берутся блогеры с YouTube-канала «Машинаторы», состоялся еще в начале этого года. Тогда речь шла о полностью новом автомобиле «УАЗ Буханка», который будет построен по чертежам дизайнера Андрея Давыдова.

С тех пор никаких важных сведений о том, как продвигается сборка прототипа, не было. Впрочем, недавно отвечающий за внешний облик машины художник раскрыл виртуальную модель интерьера микроавтобуса как в пассажирской, так и грузопассажирской версиях.

Судя по выложенным в собственном Telergam-канале Давыдова наброскам, 7-местный салон новой «Буханки», которую обещают построить к вековому юбилею СССР, получит формулу 2+2+3. Сидней второго ряда предстоит разделить широкой консоли, которая окажется продолжением моторного отсека. Кроме того, пассажирское исполнение «Буханки» будет иметь две двери со сдвижным механизмом.

Фото: Андрей Давыдов/Telegram

Что касается грузопассажирской модификации, то прерогативой ее станут откидные лавки, столик и одна сдвижная дверь, расположенная с правого борта машины.

Как будет выглядеть часть внутреннего убранства новой «Буханки» блогеры показали еще этим летом, напечатав его детали на 3D-принтере. Судя по тем фотографиям, современному ульяновскому минивэну достанется мультируль с кнопками, который будет способен регулироваться как по наклону, так и по вылету, а также планшетный дисплей мультимедийной системы и необычный селектор трансмиссии в виде «розочки».

В одном из последних видеороликов «Машинаторы» определились с силовым агрегатом, который намерены установить в новую «Буханку». Им оказался мотор ЗМЗ Про рабочим объемом 2,7-литра, работающий в паре с 6-скоростной автоматической трансмиссией.

О сроках завершения проекта пока не говорят. Предполагалось, что новая «Буханка» будет построена к декабрю, чтобы приурочить ее дебют к 100-летнему юбилею СССР. Теперь же, судя по всему, окончание работ по проекту будет перенесено на 2023 год.