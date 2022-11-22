Страховые компании выяснили, сколько будет стоить «Москвич»

Автомобили «Москвич» встанут на конвейер завода в Текстильщиках совсем скоро, поэтому страховые компании уже приступили к примерным подсчетам того, сколько просить за полисы «КАСКО» для будущих моделей.

Опережая события специалисты компании «Росгосстрах» создали собственную формулу, по которой были просчитаны цены на добровольное автострахование для новых «Москвичей». В основе ее лежит информация о ценах на китайские автомобили JAC, а также высказывания аналитиков рынка.

Первым возрожденным «Москвичом» станет перелицованный кроссовер JAC JS4 – это уже факт. Такие автомобили получат три модификации: с атмосферным двигателем мощностью 109 лошадиных сил, 150-сильным турбомотором, а также электродвигателем на 68 «сил».

Цены на продукцию столичной фирмы пока не разглашаются, поэтому для подсчета стоимости полисов «КАСКО» специалисты страховой компании использовали цены на их аналоги. В качестве альтернативы рассматривались в том числе модели: Haval Jolion, Geely Coolray, а также Chery Tiggo 4.

По мнению андеррайтеров «Росгосстраха», страховая компания будет отталкиваться от того, что версия с более слабым мотором «Москвича» получит цену около 1 миллиона 600 тысяч рублей, тогда как мощная и электрическая модификация – более 2 миллионов рублей.

В качестве потенциального покупателя возрожденных «Москвичей» страховщики называют условных жителей столицы возрастом примерно 30 лет.

Напомним, в конце октября стало известно о том, что завод, ранее принадлежавший компании Renault Russia, будет перезапущен в декабре. До конца 2022 года с конвейера этого предприятия должно сойти как минимум 600 автомобилей. По всей вероятности, все они будут представлять собой «Москвич 3» и «Москвич 3e», которые являются перелицованными моделями JAC JS4 и E40X.