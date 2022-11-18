«Москвич» сертифицировал 2 модели: вы вряд ли удивитесь, какие автомобили лежат в их основе

О том, что именно возрожденный завод «Москвич» планирует выпускать на предприятии, ранее принадлежавшем Renault, до недавнего времени оставалось загадкой. Но теперь, похоже, разгадана и она. Несмотря на упорные опровержения слухов о том, что «Москвичами» будут перелицованные китайские автомобили JAC, эта информация подтвердилась.

Российский завод оформил первые сертификаты Одобрения типа транспортных средств на два автомобиля – кроссовер с индексом «3», а также «3е». Вместе с ОТТС в базе Росстандарта появились и изображения такого «Москвича». На них легко угадывается китайский кроссовер JAC JS4.

Согласно информации, заключенной в документе, модель «Москвич 3» получит под капот 1,6-литровый атмосферный мотор, выдающий 109 лошадиных сил. В качестве альтернативы выступит полуторалитровый агрегат на 150 л.с. Связку обоим составит 6-скоростная МКПП или вариатор.

Что касается автомобиля «Москвич 3е», то он будет представлять собой электрическую версию модели «3». Такой «паркетник» укомплектуют электрическим двигателем, выдающим 68 лошадиных сил. Заявленная дальнобойность модели – 410 километров.

Как бензиновый, так и «батарейный» кроссовер «Москвич» могут быть только переднеприводными. Для сравнения, исходная модель JAC JS4 также не могла похвастать наличием варианта с полным приводом.

Сколько будет стоить первая модель «Москвича» после возрождения пока неизвестно. Тоже самое можно сказать и о датах начала продаж. При этом ранее руководство российского завода в Текстильщиках обещало начать выпуск машин до конца 2022 года.