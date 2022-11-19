Новая модель завода «Автотор» составит конкуренцию «Гранте»

Калининградское предприятие «Автотор» готовится наладить выпуск новой продукции. По новой информации, партнером завода станет китайский автомобильный концерн BAIC (Beijing Automotive Group). В качестве претендента на звание первой модели этой компании, которая будет локализована на «Автоторе», выступает среднеразмерный седан BAIC D50. Мы решили выяснить об этой модели все подробности.

В КНР 4-дверка D50 продается с 1,5-литровым атмосферным мотором, выдающим 116 лошадиных сил. Связку ему составляет МКПП или вариатор. В качестве альтернативы выступает та же модель, но под именем U5. Это полноценный электрокар.

С точки зрения габаритов автомобиль будет крупнее Lada Vesta. Его длина составляет 4630 мм, ширина – 1820, высота – 1480 мм, а размер колесной базы равен 2670 мм. При этом цена этой машины в родной для нее «Поднебесной» выглядит куда меньше, чем сейчас просят за «вазовский» флагман – 75 тысяч юаней или 640 тысяч рублей.

Для сравнения, на сегодняшний день на российском рынке примерно те же деньги просят за самый простой вариант Lada Granta (упрощенная версия модели).

Базовый арсенал BAIC D50 выглядит куда богаче, чем в случае с «Грантой». Так, например, автомобиль уже в стартовой версии обладает электрическим усилителем рулевого управления, дисковыми тормозами, подушками безопасности спереди, камерой заднего вида, а также системой бесключевого доступа в салон, кондиционером и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.