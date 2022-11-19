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Новая модель завода «Автотор» составит конкуренцию «Гранте»

От: Алексей Шмидт
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Калининградское предприятие «Автотор» готовится наладить выпуск новой продукции. По новой информации, партнером завода станет китайский автомобильный концерн BAIC (Beijing Automotive Group). В качестве претендента на звание первой модели этой компании, которая будет локализована на «Автоторе», выступает среднеразмерный седан BAIC D50. Мы решили выяснить об этой модели все подробности.

В КНР 4-дверка D50 продается с 1,5-литровым атмосферным мотором, выдающим 116 лошадиных сил. Связку ему составляет МКПП или вариатор. В качестве альтернативы выступает та же модель, но под именем U5. Это полноценный электрокар.

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С точки зрения габаритов автомобиль будет крупнее Lada Vesta. Его длина составляет 4630 мм, ширина – 1820, высота – 1480 мм, а размер колесной базы равен 2670 мм. При этом цена этой машины в родной для нее «Поднебесной» выглядит куда меньше, чем сейчас просят за «вазовский» флагман – 75 тысяч юаней или 640 тысяч рублей.

Для сравнения, на сегодняшний день на российском рынке примерно те же деньги просят за самый простой вариант Lada Granta (упрощенная версия модели).

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Базовый арсенал BAIC D50 выглядит куда богаче, чем в случае с «Грантой». Так, например, автомобиль уже в стартовой версии обладает электрическим усилителем рулевого управления, дисковыми тормозами, подушками безопасности спереди, камерой заднего вида, а также системой бесключевого доступа в салон, кондиционером и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. 

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