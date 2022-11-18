«Автотор» хочет собирать китайские автомобили компаний Baic и Chery

Предприятие «Автотор», расположенное в Калининграде, с весны этого года находится в простое. Тем не менее, его руководство не раз подчёркивало, что ищет возможности для возобновления выпуска машин и ведет переговоры с рядом автопроизводителей.

По новой информации, опубликованной газетой «Ведомости», в скором времени «Автотор» может подписать соглашение с китайской корпорацией Baic, занимающейся производством гибридных моделей и электрокаров. Кроме того, параллельно ведутся консультации с другим «поднебесным» автогигантом – Chery, который долгое время лелеет планы по локализации производства своих машин в России.

По данным источника информации, наиболее вероятной моделью для локализации со стороны Baic является среднеразмерный седан с индексом D50/U5. Такие автомобили комплектуются полуторалитровым бензиновым двигателем с «наддувом», выдающим 150 лошадиных сил, либо электромотором.

Что интересно, в «Автоторе» слухи о возможном сотрудничестве с компаниями Baic и Chery опровергать не стали. Тем не менее, в связи с соображениями конфиденциальности раскрывать имена самих автопроизводителей официально не стали.

Напомним, компания «Автотор» была организована в 1994 году в Калининградской области. Предприятие стало первым в России, которое начало производство автомобилей иностранных марок. За период с мая 1997 года завод успел выпустить более 2 миллионов 500 тысяч автомобилей различных брендов, включая BMW и Kia.

Ранее стало известно о том, что отечественный интернет-гигант «Яндекс» попросил наряду с компанией «АвтоВАЗ» китайских автопроизводителей Baic и Chery начать поставки своих машин в Россию для лизинговых фирм, с которыми сотрудничает сервис «Яндекс.Такси».