Заезженный «Фокус»: продажи подержанных автомобилей резко выросли

По итогам третьего квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом резко выросли, увеличившись на 36%. В некоторых сегментах и вовсе был зафиксирован двухкратный рост. Увеличение интереса к б/у-технике эксперты связывают с сокращением числа новых машин в стране. При этом данная тенденция может привести к тому, что в будущем это обстоятельство рискует негативно отразиться на качестве автомобилей.

Первое место на вторичном рынке удерживает Ford Focus, на который приходится 2,2% всех продаж. Средний прайс на такой автомобиль составляет порядка 438 тысяч рублей.

На второй позиции располагается Hyundai Solaris, занявший два процента рынка, а тройку замыкает Kia Rio (1,6%). Обе корейских бюджетника в среднем стоят сейчас на «вторичке» по 750 тысяч рублей.

Четвертую строчку зарезервировал за собой японский седан D-класса Toyota Camry по средней цене в 1 миллион 660 тысяч рублей. Пятым стал Volkswagen Polo, стоимость которого в среднем по вторичному рынку составляет 710 тысяч рублей.

Согласно отчету аналитиков «Авито.Авто», российские покупатели все чаще стали интересоваться люксовыми автомобилями с пробегом.

В целом же, как отмечают эксперты, автомобилей на вторичном рынке России в хорошем состоянии становится все меньше.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что в России постепенно начинает работать система «параллельного импорта». Не так давно российские дилеры начали получать в свое распоряжение машины, которые ранее либо никогда не были представлены у нас, либо больше официально не продаются. В их числе Toyota Corolla Cross, Toyota Rush, Toyota Avalon, а также Nissan Patrol шестого поколения и Suzuki Ciaz.