У дилеров появляются автомобили, завезенные по параллельному импорту

Пока большинство продавцов раздумывает над тем, что им придется делать, когда складские запасы машин будут исчерпаны, некоторые другие приступают к решительным действиям. Это подтверждает значительно увеличившееся в Сети количество объявлений о продаже автомобилей от официальных дилеров моделей, которые как продавались у нас ранее, но с недавних пор недоступны, так и полностью новых для российского рынка.

Разумеется, все они были завезены на территорию России по системе параллельного импорта, не требующего разрешения правообладателя.

Так, например, ряд дилеров Toyota недавно начал продавать сразу нескольких новых моделей, среди которых есть и те, которые оказались для нашего рынка в новинку. Речь идет как о хорошо известном кроссовере Toyota RAV4, так и о ранее недоступных официально в России «паркетниках» Toyota Corolla Cross и Toyota Rush.

Кроме того, некоторые дилеры уже торгуют полноразмерными седанами Toyota Avalon, производством которых занимается совместное предприятие FAW-Toyota в КНР.

Аналогичные действия уже предпринимают и дилеры Nissan. Они начали завозить в Россию новый внедорожник Patrol шестой генерации.

Но одними дорогими кроссоверами, внедорожниками и седанами этот список не ограничивается. Дилерская сеть еще одного японского автопроизводителя – компании Suzuki – недавно начала продажи на российском рынке бюджетной 4-дверки Ciaz, который обещали привезти к нам еще много лет назад, однако этого так и не произошло. В итоге сейчас их ввозят сами автосалоны без участия компании Suzuki.