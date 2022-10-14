Новый кроссовер на базе Lada Vesta – первое реальное фото

Компания «АвтоВАЗ» в середине этого года подтвердила ряд перспективных проектов, которые увидят свет в ближайшие годы. Одним из них является некий кроссовер, который будет построен на платформе Lada Vesta. С тех пор в Сети появилось несколько рендеров новинки, на которых был продемонстрирован возможный дизайн такого SUV. А теперь в интернет утекло реальное фото этой модели.

В открытый доступ снимок выложил паблик «Avtograd News». По информации автора фотографии, в объектив его камеры попал свежесобранный прототип кроссовера на платформе Lada Vesta, накрытый синим покрывалом.

Как отмечает источник, в проекте нового вседорожника «АвтоВАЗа» могут задействовать не дошедший до серийного производства прототип хэтчбека Vesta.

Предполагается, что такой автомобиль получит увеличенный дорожный просвет и новый тип кузова, которому ранее не дали «зеленый свет» из-за опасения конкуренции с приподнятой 5-дверкой Lada XRay. Теперь XRay снят с производства, а значит «вазовцы» могут спокойно возродить проект хэтчбека, но уже в новой «кроссоверной» концепции.

Основной интерес в этой затее касается возможности появления у кроссовера на платформе «Весты» системы полного привода. Будет ли у новинки «АвтоВАЗа» версия 4×4 пока официально никто сказать не может.

Впрочем, анонс работ над собственной полноприводной трансмиссией был сделан еще в прошлом году, однако проект задействовал совершенно другую платформу – Lada Niva 3 поколения, которая должна была получить «тележку» Renault CMF-B.