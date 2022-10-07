Компания Toyota готовится к смене поколения модели Prius, которая должна произойти в начале 2023 года. Официальных подробностей о новинке пока нет, но периодически в Сеть утекают небольшие порции информации о проекте. Так, например, не так давно стало известно о том, что новый Prius эволюционирует из простого семейного хэтчбека в четырехдверное купе, а теперь выяснились его топливные характеристики.

В основе модели будет лежать модульная архитектура TNGA GA-C, которая подвергнется процедуре модернизации.

За счет нового поколения гибридной системы, а также обновленных электрических модулей и иной тяговой литий-ионной батареи топливная эффективность «Приуса» заметно улучшится.

По информации японского журнала «BestCar», часть материала которого приводит в этой статье Daily-Motor.Ru, расход топлива Prius 2023 составит всего 2,5-литра на 100 километров (цикл WLTC). Для сравнения, актуальная четвертая генерация этой модели потребляет 3,1-литра на 100 километров.

Если эта информация подтвердится, то новый «Приус» опередит по топливной экономичности две другие модели Toyota, лидирующие по этому показателю – Aqua B (2,78-литра на 100 км) и Yaris Hybrid X (2,7-литра на 100 километров).

Сколько будет стоить новый Prius уже известно. За автомобиль планируют просить от 3 до 4 миллионов японских йен. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 300 – 1 миллиона 700 тысяч рублей.