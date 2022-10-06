Новый суперкроссовер BMW XM превратили в пикап

В конце сентября компания BMW представила свой новый суперкроссовер XM, ставший первым серийным гибридом подразделения «М». Дизайн автомобиля вызвал бурное обсуждение в Сети. Кому-то он понравился, но многие фанаты марки раскритиковали внешний облик новинки.

Параллельно со спорами в интернете независимые дизайнеры начали «коверкать» экстерьер XM на собственный лад. Недавно автомобильные художники превратили машину в несуразный минивэн, а теперь поиздеваться над ней решили дизайнеры венгерской студии «X-Tomi Design».

Несмотря на все старания, на опубликованном рендере однорядная машина выглядит очень даже неплохо. Автомобиль повторяет экстерьер кроссовера вплоть до центральной стойки, за которой художники разместили грузовую платформу. О ее объеме можно только догадываться, но длина всего XM составляет более 5 метров.

По мнению дизайнеров, новинка BMW могла бы стать аналогом уже несуществующего проекта Mercedes-Benz X-Class на базе Nissan Navara, который свернули в 2020 году. Штутгартский пикап отправили в отставку спустя всего несколько лет с момента появления в продаже. Преемника у него не будет.

Теоретически, пикап BMW XM мог бы прийтись по вкусу покупателям в США и Австралии. Причем если те же американцы предпочитают утилитарные траки, к которым показанный на рендере автомобиль, очевидно, имеет весьма опосредованное отношение, то на австралийском рынке действует особый культ «ютов» – легковых пикапов. Так что там BMW XM в новом кузове пришелся к месту.

Разумеется, ни о каком пикапе BMW речи не идет и идти не может. После неудачи Mercedes-Benz с ее X-Class предпринимать попытки войти в этот сегмент с премиальной моделью уже вряд ли кто-то решится.