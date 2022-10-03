Новый кроссовер BMW XM превратили в минивэн

Не так давно компания BMW отметила 50-летний юбилей своего подразделения M GmbH, представив второй эксклюзивный автомобиль за его историю. И в отличие от нестареющего M1, совершенно новый кроссовер XM оказался принят поклонниками баварской марки без особого воодушевления.

Все это привело к тому, что различные независимые дизайнеры начали коверкать дизайн машины на собственный лад. Одной из последних их разработок, призванных высмеять проект XM, стала публикация с изображениями, на которых новый кроссовер BMW превратился в минивэн.

Машина получила название XM Van и выглядит откровенно неплохо. По задумке автомобильного художника с ником «superrenderscars», внутри машины может разместиться от шести до двенадцати человек. Автомобилю укоротили переднюю часть, а также приподняли и растянули сам кузов. В итоге из кроссовера с покатой линией крыши получился полноценный минивэн.

Длину машины разработчик XM Van не указал, но у кроссовера этот показатель составляет более пяти метров.

О технической составляющей автомобиля также никакой информации не оказалось. Впрочем, можно предположить, что она бы копировала агрегатную линейку обычного XM, которая состоит из 4,4-литрового V8 с индексом S68 мощностью 489 л.с. и 650 Нм, агрегатированного 8-скоростным «автоматом» и встроенным в него электрическим двигателем мощностью 196 «сил».

Как и в случае с оригинальной моделью, XM Van мог бы получить систему полного привода с муфтой подключения, установленной на передней оси.

Останавливаться на минивэне пародист BMW XM, похоже, не собирается, и уже анонсировал скорую премьеру лимузина на базе этого кроссовера.