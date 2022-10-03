Volkswagen Tiguan 3 поколения: первые изображения

Компания Volkswagen представила компакт-кроссовер Tiguan в 2007 году. Автомобиль оказался серийным воплощением одноименного шоу-кара, показанного в Лос-Анджелесе годом ранее. С тех пор «Тигуан» успел сменить поколение, а затем пережить рестайлинг. А сейчас немцы работают на третьей генерацией этой популярной модели, премьера которой запланирована на 2024 год.

В сентябре мы публиковали первые изображения тестовых прототипов нового Tiguan, которые колесили по серпантинам Германии. Взяв за основу эти снимки независимые дизайнеры из издания «Which Car?» Решили показать, как будет выглядеть свежий потенциальный немецкий бестселлер.

Судя по выложенным в Сеть рендерам, Tiguan 3 поколения получит существенные изменения в экстерьере. Поменяется головная оптика, радиаторная решетка станет заметно уже, а также лишится горизонтальных ламелей, которые заменят небольшие соты. Аналогичное наполнение получит и нижнее широкое вентиляционное отверстие в бампере, а сама эта деталь обзаведется вырезами по бокам, предназначенными для вентиляции тормозных механизмов.

Корма третьей генерации «Тигуана» получит модернизированный задний бампер и фонари, объединенные между собой двумя светодиодными полосами.

В основу новинки ляжет обновленная модульная архитектура MQB, но достоверной информации об агрегатной линейке кроссовера пока нет. Впрочем, ранее в Volkswagen заявляли, что планируют сохранить как бензиновые, так и дизельные моторы, но не исключается и вариант с возможным появлением в гамме гибридных силовых установок, включая подзаряжаемые Plug-In.

Сроки премьеры нового Tiguan держатся в секрете. По слухам, дебют модели может состояться не раньше конца 2023 – начала 2024 года.