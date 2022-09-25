Показан преемник Lada Vesta: его могут назвать Navis

Компания «АвтоВАЗ» подтвердила, что продолжит выпускать новые модели. Не отказывается она и от проекта преемника Lada Vesta, который должен был появиться после 2025 года. Как будет выглядеть такой автомобиль решил показать независимый дизайнер с ником в Сети «Burov Design», назвавший свою работу Lada Navis.

Судя по опубликованным на портале «Behance» рендерным изображениям, сменщик Lada Vesta может оказаться заметно крупнее актуальной модели, перебравшись из B-класса сразу в D-класс, где главными игроками в России сейчас являются Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata.

Автомобилю достались фары интересной формы, которые повторяют X-образную форму «передка». Радиаторная решетка сменила структуру и выполнена в виде ячеек, частично повторяя этот элемент интерьера недавно обновленной «Весты».

Рендер: «Burov Design»

Уникальной особенностью концепта являются двери, открывающиеся в разные стороны. Для них используется одна ручка, скрытая в кузове. Задние фонари похожи на «вестовские» и объединены хромированной планкой.

Рендер: «Burov Design»

На корме автомобиля можно заметить шильдик V6, говорящий о том, что под капотом такой машины находится шестицилиндровый двигатель с V-образной конфигурацией, которого у «АвтоВАЗа» сейчас попросту нет. Так что для того, чтобы выпустить Lada Navis в продажу, «АвтоВАЗу» сначала предстояло бы найти поставщика такого мотора, либо разработать его собственными силами, что крайне маловероятно (по крайней мере пока).

Разумеется, на данный момент ни о каком сменщике Lada Vesta говорить не приходится. Ближайшими новинками «АвтоВАЗа» должны стать бюджетник Lada B-класса, а также новый кроссовер, который компания будет разрабатывать на базе той же «Весты».