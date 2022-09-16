«АвтоВАЗ» утвердил разработку нового кроссовера Lada на базе Vesta и Lada B-класса

Первые слухи о том, что компания «АвтоВАЗ» начала работы над новым проектом, который будет представлять собой кроссовер на базе Lada Vesta, появились еще в конце этого лета. А теперь выяснилось, что «паркетник» утвержден. Автомобиль заявлен как первый в линейке новинок Lada на ближайшие годы.

Решение по старту разработки вседорожника «АвтоВАЗа», который должен «разбавить» актуальную линейку бренда Lada, сейчас состоящую только из откровенно устаревших внедорожников Niva, выглядит логичным, поскольку семейство Vesta сейчас включает в себя в том числе «приподнятые» седаны и универсалы в версии Cross.

Вместе с кроссовером Lada на «АвтоВАЗе» подтвердили, что не отказываются и от другого перспективного проекта – семейства автомобилей B-класса, в основу которого ляжет некая «глобальная платформа».

По всей вероятности, речь идет об архитектуре CMF-B компании Renault, которая с уходом французского автопроизводителя будет доработана силами российского автогиганта.

Технических подробностей как о новом кроссовере Lada на платформе Vesta, так и о семействе машин B-класса пока нет. Судя по всему, все они получат «вазовскую» линейку двигателей, однако не исключен и вариант, при котором в списке доступных для новинок моторов сохранится как минимум 1,6-литровый бензиновый агрегат H4M компании Renault, который ранее устанавливался на модель Lada XRay.

Точные сроки премьер каждой из новых моделей Lada, утвержденных на заседании совета директоров «АвтоВАЗа», пока не раскрываются. Однако на мероприятии прозвучали такие даты как 2024 и 2025 годы.