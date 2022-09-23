Logan первого поколения вернется в Россию

На российском рынке могут возобновиться продажи первого поколения Renault Logan. Правда речь идет уже не об автомобилях, собранных французской компанией, а об иранских от автопроизводителя Saipa.

Согласно информации, опубликованной иранским изданием Akharin Khabar, Saipa планирует начать сотрудничество с Россией в области автомобилестроения. Отправной точкой в нем может стать проект Logan-90, который представляет собой модернизированную версию «Логана» первой генерации.

Дорестайлинговый Renault Tondar L90 сходил с конвейера завода Saipa в Тегеране в период с 2007 по 2019 год. С заключением сотрудничества с Россией компания сможет возобновить выпуск этой модели, но уже на платформе B0 с большим количеством импортозамещенных компонентов.

Предполагается, что для автомобиля будут использоваться «вазовские» моторы рабочим объемом 1,6- и 1,8-литра. Связку им составит иранская 5-ступенчатая трансмиссия Saipa 5F18.

В планы Saipa на российский рынок входит также поставка грузовиков. Иранский автопроизводитель имеет все необходимое для выпуска кабин таких машин, но пока не может похвастать наличием двигателей. Их компании могли бы предоставить Россия или Китай.

Напомним, этим летом компания Saipa привезла в Россию новый седан Shanin. Автомобиль показали на специальном мероприятии в Москве. Предполагается, что свой бизнес на нашем рынке иранский автопроизводитель начнет как раз с этой модели, которая на местном рынке стоит около 12 тыс. долларов (720 тыс. рублей по текущему курсу).