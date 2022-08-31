Нового конкурента Lada Granta из Ирана могут оценить в 1,2 млн рублей

Компания SAIPA, как и ранее Iran Khodro раскрыла свои намерения по выходу на российский рынок. Более того, совсем недавно в Москву был привезен шоу-кар седана Shahin, который должен стать первой моделью иранской марки, которая доберется до нашей страны. В SAIPA уверены, что им удастся в сжатые сроки начать поставки новой четырехдверки в Россию, которая составит там конкуренцию Lada Granta.

Впрочем, навязать соперничество российскому бестселлеру SAIPA Shahin сможет только в том случае, если иранской компании удастся предложить этот седан по разумной цене. На родине 4-дверка сейчас стоит около 12 тысяч долларов (720 тысяч рублей по текущему курсу).

По мнению экспертов, пока Shahin доберется до российского рынка, а его цена включит обязательные расходы на доставку, налоги и сборы, стоимость автомобиля может оказаться равна около 1 миллиона 200 тысяч рублей, что окажется уже заметно дороже той же Granta и приблизится к Lada Vesta.

Напомним, длина SAIPA Shanin составляет 2650 мм, так что с точки зрения этого показателя иранский седан на несколько миллиметров превосходит «Весту». В Иране автомобиль продают с полуторалитровым «наддувным» мотором, выдающим 110 лошадиных сил и 178 Нм крутящего момента. Ассистирует двигателю 5-скоростная МКПП или вариатор.

В список оснащения потенциального конкурента автомобилей Lada входят: две подушки безопасности, круиз-контроль, климат-контроль, задние датчики парковки и мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и навигацией.