Из Японии везут «немцев». Как изменился импорт машин в РФ

Высокий курс российской валюты по отношению к иностранным, а также дефицит новых машин в стране и высокие цены на них привели к тому, что ввозить автомобили в Россию начали отовсюду, откуда возможно – Европы, Америки и Азии. Причем, чаще всего, пользуясь хитрой схемой транспортировки через соседние страны (так было выгоднее). Однако с недавних пор она не работает.

Как сообщает издание «Autonews», Казахстан уже стал для перекупщиков машин неинтересен, поскольку теперь от владельцев таких машин требуют документы, согласно которым цена их покупки не была умышленно занижена для уменьшения размера таможенной пошлины.

Но это не единственный нюанс – авторынок Казахстана уже практически опустошен. Везти оттуда уже просто нечего, а сроки ожидания новых машин для местных покупателей составляют около двух лет.

Ввоз автомобилей из Европы сейчас хоть и затруднен, но возможен. И, также использует в себе ряд сложных схем, которые работают только в комплексе.

Впрочем, самым интересным на начало осени оказалось даже не это, а тот факт, что состав автомобилей, которые ввозят в Россию из Японии внезапно изменился.

Если раньше из «Страны восходящего солнца» ввозились преимущественно местные машины, то теперь в Россию начали поступать немецкие автомобили. В их числе Volkswagen, BMW и Audi.

По мнению экспертов, если не возникнет никаких новых дополнительных сложностей, ввоз автомобилей в Россию из зарубежных стран будет продолжаться.

В конце лета этого года мы рассказывали о том, как пригнать новую машину из Казахстана в Россию, а также назвали все нюансы такого действия. И, надо отметить, еще тогда их было отнюдь немало.