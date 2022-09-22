У автодилеров осталось 500 автомобилей LADA XRAY в сентябре 2022 года

По состоянию на сентябрь 2022 года в распоряжение российских дилеров Lada осталось всего 500 автомобилей XRay. Об этом сообщает издание «Автостат» со ссылкой на собственные источники внутри дилерской сети «АвтоВАЗа».

По словам генерального директора «Прагматика LADA» Игоря Бадера, этих машин хватит только до конца года. После того, как весь складской запас Lada XRay будет исчерпан, найти эту модель получится только на вторичном рынке.

Производство приподнятого хэтчбека «АвтоВАЗа» прекратилось еще этой весной. А совсем недавно, в сентябре, глава российского автогиганта Максим Соколов подтвердил, что возобновление выпуска XRay в планы компании не входит.

Согласно официальному «прайсу», за базовую комплектацию Lada XRay под названием Standard с 1,6-литровым мотором необходимо заплатить 1 миллион 106 тысяч 900 рублей, а минимальная цена кросс-версии составляет 1 миллион 249 тысяч 900 рублей.

Впрочем, таких автомобилей в распоряжении дилеров сейчас нет. Большая часть из тех машин, что которые доступны для приобретения, представляют собой более дорогую комплектацию Classic, однако есть и автомобили в самых «топовых» исполнениях Comfort и Luxe, но их мало.

Причины отказа от Lada XRay кроются в низком уровне локализации, а также невысокой популярности хэтчбека среди россиян. С выходом в продажу в 2016 году «АвтоВАЗ» реализовал всего 161 тысячу таких автомобилей, что оказалось худшим показателем среди всего текущего модельного ряда компании.