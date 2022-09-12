«АвтоВАЗ» не возобновит производство Lada XRay

С остановкой выпуска модели Lada XRay «АвтоВАЗ» взяла длительную паузу, не сообщая о перспективах этого приподнятого хэтчбека. Вместе с тем, выпуск большинства моделей компании возобновлен или возобновится в ближайшие полгода. Но возвращаться к производству «ИксРея» в Тольятти не намерены. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума 2022 года.

Причины сворачивания проекта кроются не только в отсутствии комплектующих от иностранных поставщиков, которых в конструкции Lada XRay превалирующая доля, но и невысокий спрос на эту модель в последние годы. Поэтому в компании было принято решение сконцентрироваться на более актуальных и важных моделях.

Ранее руководитель российского автогиганта сетовал на то, что этот хэтчбек сильно зависит от зарубежных деталей.

Дебют модели Lada XRay датирован 2015 годом. Автомобиль появился практически одновременно с нынешним флагманом «АвтоВАЗа» Lada Vesta, выпуск которого планируют возобновить к середине следующего года.

В основе «ИксРея» лежала модульная платформа компании Renault, однако бросить вызов «Весте», построенной на отечественной архитектуре, 5-дверка так и не смогла.

Седан оказался доступнее, гармоничнее и просторнее, чем приподнятый хэтчбек, который в Тольятти по неизвестной причине позиционировали как переднеприводный кроссовер.

Из неоспоримых плюсов назывались только проверенный список механических агрегатов, таких как подвеска и «реношные» моторы H4M, которые устанавливались на ранние версии автомобиля. А из минусов – достаточно высокая цена.