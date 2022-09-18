Какой могла оказаться Lada Vesta в кузове хэтчбек

На сегодняшний день Lada Vesta, как известно, не производится, а дилерские центры занимаются распродажей последних экземпляров рестайлинговой версии этой модели. Машина вернется на конвейер, скорее всего, только к следующему году. И, как и прежде, будет выпускаться в кузовах седан и универсал. Впрочем, в уже далеком 2014 году «АвтоВАЗ» лелеял планы по еще одному типу кузова для «Весты» – хэтчбек.

Перед запуском Lada Vesta в «серию» тогдашний глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон заявлял, что у флагмана линейки «Лада» будет не только седан и универсал, но и хэтчбек. Первым на конвейер встал седан. Это произошло в 2015 году, а спустя два года к нему присоединился универсал. При этом хэтчбек было решено из программы убрать. Но что, если его оставили до лучших времен?

Решение о том, чтобы не выпускать хэтчбек Vesta было принято, скорее всего, из-за потенциально низкого спроса на такие автомобили в России. Тем более на тот момент в линейке «АвтоВАЗа» (в 2016 году) уже был подобный автомобиль XRay.

В 2018-м году «АвтоВАЗ» подтвердил, что Lada не будет расширять семейство Vesta хэтчбеком и купе. Впрочем, это не отменяет факт того, что по крайней мере первый компанией готовился и журналистам даже показали замаскированный полноразмерный макет такой модели.

Его длина составляла 4260 мм, а от седана и универсала он отличался укороченным задним весом, другой дверью багажника, более покатой линией крыши, развитым спойлером и оригинальными фонарями.

С выпадением из линейки «АвтоВАЗа» модели XRay не исключено, что хэтчбек Vesta все таки появится. Правда речь будет идти уже не о традиционной короткой 5-дверке, а о компактном кроссовере, который анонсировали в середине этого лета.