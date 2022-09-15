Опубликованы первые изображения кроссовера Lada на базе Весты: они близки к реальным

В середине июля глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов анонсировал появление в линейке бренда Lada некоего нового кроссовера, который, по его словам, будет построен на базе популярного семейства Vesta. Сроки реализации проекта пока засекречены, как и внешний облик такого автомобиля. Впрочем, независимые дизайнеры уже принялись проверять свою фантазию на предмет возможного совпадения с будущей моделью.

Как можно заметить на опубликованных изданием «Колёса» изображениях, его автор при создании рендеров нового кроссовера Lada черпал вдохновение с недавно обновленного семейства Lada Vesta, получившего литеру «NG» (новое поколение).

«Паркетнику» досталась похожая радиаторная решетка и граненый дизайн бампера, аналогичные выштамповки по бокам в форме буквы «X», а также такие же задние фонари на LED-элементах и бампер сзади.

Каким окажется техническая составляющая нового кроссовера Lada на базе Vesta пока остается только догадываться, но учитывая платформу B/С выбор не будет супер-большим. Скорее всего, под капотом новинки будет скрываться 1,8-литровый 122-сильный бензиновый атмосферник ВАЗ-21179 (170 Нм), который отправили на модернизацию еще осенью прошлого года.

Предполагается, что его производительность будет увеличена, а поршни станут «безвтыковыми». Самым мощным в гамме может оказаться его производная, но форсированная со 122 до 145 «сил», которая устанавливается на оспортивленную Vesta.

Что касается обычного семейства «Весты», то оно вернется на конвейер не раньше весны 2023 года. Сейчас его производство переносят из Ижевска в Тольятти.