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Появились фотографии упрощенной версии «УАЗ Патриот»

От: Ростислав Архипов
Снимок экрана 2022 09 10 в 12.56.50

Вслед за компанией «АвтоВАЗ», которая ранее провела процедуру «упрощения» своих моделей, аналогичный процесс запустил и Ульяновский автозавод. Первым автомобилем, который подвергся импортозамещению, стал внедорожник «УАЗ Патриот». 

Фотографии «барабанного» вездехода опубликовал паблик «Русские автомобили» в соцсети «ВК». Судя по сделанным одним из его читателей снимкам, основные перемены произойдут как во внешности машины, так и в ее техническом и внутреннем оснащении.

Так, к примеру, простой «Патриот» получил радиаторную решетку, лишенную хрома, а также больше не имеет подушек безопасности и антиблокировочной системы ABS.

Из видимых изменений внутри стоит отметить рулевое колесо без «эйрбега», отсутствие привычной «шайбы» переключения режимов «раздатки», которую сменил старый рычаг, который устанавливался на этот внедорожник более 10 лет назад.

Мнения в комментариях к опубликованному посту в социальной сети разделились. Некоторым изменения, произошедшие с «Патриотом», пришлись по душе. Якобы они должны сделать автомобиль еще проще и, соотвественно, надежнее, а также дешевле. Тогда как другие посетовали на то, что модель по оснащению откатывается в прошлое.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «УАЗ» может отказаться в «Патриоте» от автоматической трансмиссии французский фирмы Punch Powerglide, заменив ее на китайский аналог, а также сменить традиционную 5-ступенчатую коробку корейской компании Dymos на более бюджетную альтернативу. В качестве последней также называется КПП одного из «поднебесных» производителей.

Ульяновский автозавод пока эту информацию никак не комментирует. 

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