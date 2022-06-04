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У «УАЗ Патриота» больше не будет автоматической КПП

От: Алиса Шашкова
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Компания «УАЗ» больше не сможет выпускать внедорожники «Патриот», оснащенные автоматической трансмиссией. Ульяновский автозавод попал под ограничительные меры со стороны Евросоюза, которые не позволят использовать АКПП, которая производится на Западе.

Напомним, внедорожники «УАЗ Патриот» до недавнего времени выпускались как в версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач отечественного производства, так и с «автоматом» бельгийской фирмы Punch Powerglide с индексом 6L50.

Очевидно, что с введением ограничений поставки зарубежной трансмиссии с завода, расположенного во Франции, будут прекращены. 

transmissiya punch powertrain 6l50 foto

Автоматическая коробка передач появилась в линейке внедорожника «Патриот» в 2019 году. Сама трансмиссия до этого снискала репутацию сравнительно надежной, но не без нюансов. Гарантия на «автомат» составляла 3 года или 100 тысяч километров пробега.

Не исключено, что в будущем Ульяновский автозавод найдет способ вернуть в свой рамный внедорожник АКПП, заключив соглашение с одним из китайских автопроизводителей.

Пока же определенная часть «Патриотов» с автоматической трансмиссией все еще имеется на складах дилеров. Цены на такие автомобили начинаются с отметки в 1 миллион 935 тысяч рублей. 

2 КОММЕНТАРИИ

  2. потому что надо не покупать там а локализовывать тут как делают в Китае, но это бесполезно пока заводом барыги владеют

КОММЕНТАРИИ

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