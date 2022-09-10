Стало известно, когда представят новый кроссовер BMW XM

Официальный дебют нового кроссовера BMW XM состоялся еще в прошлом году, однако тогда автомобиль показали только в виде концепт-кара, тогда как о презентации серийного SUV пока ничего не было известно. По новым сведениям, новинка баварской марки дебютирует уже совсем скоро.

Как выяснили журналисты издания «BMWBlog», ссылающиеся на собственные источники, которые предпочли остаться неназванными, презентация серийного вседорожника XM состоится уже в конце сентября – 27 числа.

Подробностей о запуске модели пока нет, однако первый тизер новинки на официальном сайте BMW уже появился. Производство кроссовера планируют начать до конца 2022 года.

Концепт BMW XM

Ранее в Сети появились первые фотографии «товарного» XM, который засняли в маскировке на автовозе в Австралии. Машину привезли на «Зеленый континент» для рекламных съемок. Судя по ним, основные изменения в экстерьере кроссовера сведутся к небольшим декоративным переделкам.

При этом автомобиль сохранит угловатый приподнятый капот с выделяющейся каемкой по центру, внутри которой расположится логотип, однако получит золотистую окантовку решетки радиатора и линии боковин кузова такого же цвета. У шоу-кара, напомним, они были серебристой и черными соответственно.

Что касается технической части, то BMW XM будет представлять собой подключаемый гибрид на базе 4,4-литрового твин-турбированного мотора S68, дополненного электрическим двигателем.

Производительность концепта составляла 750 лошадиных сил, однако позже стало известно, что серийный кроссовер окажется менее мощным. Отдача его силовой установки будет равна 650 «силам» и 850 Нм. Тем не менее, со временем у модели появится и вариант с характеристиками, соответствовавшими шоу-кару (750 л.с. и 1000 Нм).