Стало известно, сколько будет стоить электрический Lada Largus

С прекращением производства Lada Vesta на мощностях ижевского автозавода для этой площадки был обещан новый вариант Lada Largus, который будет работать на электрической тяге. Впрочем, процесс запуска сборки «батарейных» универсалов и фургонов будет небыстрым. Реализовать его планируют до 2025 года. Ряд подробностей о проекте раскрыли еще этим летом, а теперь стала известна предварительная цена e-Largus.

Руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов, выступивший на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что стоимость электрических «Ларгусов» окажется примерно на 20-30 процентов дороже, чем сейчас просят за такие же автомобили, но с двигателями внутреннего сгорания.

По его словам, сейчас аналогичный базовый принцип применяется во всей мировой автомобильной промышленности.

С учетом текущий цен на Lada Largus с ДВС и запланированной инфляции можно предположить, что за батарейный вариант этой модели без учета государственных субсидий будут просить порядка 2 миллионов рублей.

Комментируя сроки запуска модели в производства глава российского автогиганта отметил, что самые передовые автомобильные компании запускают новую модель как минимум за 3-4 года. Тогда как «АвтоВАЗ» постарается сделать это гораздо быстрее, поскольку уже имеет налаженное производство механической части, шасси и кузова «Ларгуса».

Ранее в Сети раскрыли информацию о том, когда свет увидят рабочие прототипы e-Largus. Они должны сойти с конвейера в конце 2022 – начале 2023 года.