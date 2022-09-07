Автомобиль из Нур-Султана: эксперты объяснили, как купить машину в Казахстане и выгодно ли это

Дефицит автомобилей, а также высокие цены на них привели к тому, что последние месяцы в России набирает тренд на приобретение автомобиля в соседнем государстве – в Казахстане. Это стало возможным благодаря разрешенному на законодательном уровне параллельному импорту.

Издание «NGS55» опубликовало материал, в котором объяснило, как купить автомобиль в Казахстане, а также рассказало, насколько это выгодно.

Журналисты побеседовали с одним из представителей, который оказывает услуги по подбору автомобилей в Казахстане (так называемый «курьер). По его словам, машин по этому маршруту сейчас перегоняют очень много и в основном это корейцы – Kia и Hyundai. При этом не теряет популярности и линейка машин японской марки Toyota.

Разница в цене одних и тех же автомобилей в Казахстане и России в новых реалиях порой оказывается действительно ощутимой. Так, к примеру, если в Нур-Султане цена модели Kia Picanto 2022 года выпуска в комплектации Style составляет 8 миллионов 390 тысяч тенге или по нынешнему курсу около 1 миллиона 75 тысяч рублей, то в России аналогичная машина стоит 1 миллион 564 тысячи 900 рублей.

Как отмечают наши коллеги, приобрести машину в Казахстане сейчас не так просто, как кажется. Причем даже несмотря на общее таможенное пространство, которое действует у России с соседним государством.

Затруднения может вызвать как сложность с обменом валюты и ограничением на ее вывоз из России (не более 10 тысяч долларов), так и сложности оформления сделки, которая проходит через так называемый «СпецЦОН». В Казахстане разрешено ставить машину на учет без ее осмотра, что порой приводит к непредвиденным последствиям, когда реальные характеристики автомобиля не соответствуют задокументированным.

Среди других проблем, с которыми можно столкнуться при покупке автомобиля в Казахстане, СМИ указывает разное налоговое законодательство стран, а также непростое таможенное оформление ввезенных машин и риск нарваться на автомобиль-двойник того, который сейчас ездит по России.

Ранее Daily-Motor.Ru в подробностях рассказывал о том, какие нюансы несет в себе перегон новой машины из Казахстана в Россию.