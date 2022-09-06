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«АвтоВАЗ» допустил, что начнет производство электрического «Ларгуса» в 2023 году

От: Алексей Шмидт
Lada e Largus 2

Слухи о том, что компания «АвтоВАЗ» готовится к организации производства на мощностях завода в Ижевске, который ранее собирал «Весту», электрического Lada Largus, появились еще в начале лета. Позже российский автогигант подтвердил эту информацию, а теперь выяснилось, когда Lada e-Largus встанет на конвейер.

По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, выступившего в рамках сессии «Автопром: новый импульс» в рамках Восточного экономического форума, выпуск электрического «Ларгуса» может начаться уже в следующем году.

О сроках запуска в производство серийных электрических «Ларгусов» пока ничего неизвестно, но руководитель «АвтоВАЗа» аккуратно намекнул, что небольшая серия таких машин может сойти с конвейера также в следующем году. 

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Напомним, ранее выяснилось, что выпускать Lada e-Largus планируют сразу в двух вариантах кузовов – пассажирском и грузовом. Согласно уже заявленной автопроизводителем информации, запас хода электрического «Ларгуса» составит до 250 километров в коммерческой версии и 350-400 км в пассажирской модификации. 

Lada e Largus 3

В основу модели ляжет обычный Lada Largus, который сейчас продается на российском рынке с двигателем внутреннего сгорания. 

Не так давно Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что думают о проекте электрического «Лада Ларгус» в зарубежной прессе. Оказалось, что некоторые из западных СМИ не уверены в реальности заявленных технических характеристик нового перспективного электромобиля «АвтоВАЗа».

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