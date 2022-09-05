Стало известно, какие китайские автомобили могут появиться в РФ

На прошлой неделе в китайском Чэнду состоялось ежегодное масштабное автошоу, в рамках которого представили более 1 тысячи 600 моделей от 128 брендов. Как правило, речь шла исключительно о моделях, которые планируется продавать на внутреннем «поднебесном» рынке. Однако ряд из них все же интересен и для россиян.

Так, к примеру, на автосалоне в Чэнду китайская корпорация Great Wall представила новый гибридный внедорожник Tank 500. По словам его разработчиков, машина в 2,5 раза превосходит обычный бензиновый вариант с точки зрения экономичности, расходуя всего 4,4-литра горючего на 100 км. Вместе с тем, гибридный Tank 500 еще и заметно мощнее, чем его версия с традиционным ДВС, разгоняясь с места до 100 км/ч всего за 6,6-секунды.

По мнению экспертов, новый китайский внедорожник мог бы составить серьёзную конкуренцию японским аналогам в России, и, по слухам, совсем скоро это сделает. Появление автомобилей бренда Tank на нашем рынке уже не за горами.

Еще одной компанией, которая планирует в дебют в РФ, является марка BYD, недавно полностью отказавшаяся от производства бензиновых моделей. Вскоре она организует производство своих электрокаров и гибридов в Узбекистане по методу полного цикла, после чего сможет начать поставки машин на российский рынок.

Те же самые планы лелеет уже долгое время бренд BAIC, являющийся одним из поставщиком для компании «УАЗ». На автосалоне в Чэнду компания представила новый рамный внедорожник Beijing BJ60 с 2-литровым турбодизельным мотором и 8-скоростным «автоматом», но в России компания может появиться пока не с ним, а с одной из легковых моделей, причем предназначенной для нужд такси.

В качестве альтернативы Toyota Camry в России скоро можно будет выбрать китайский седан Chery Arrizo 8, приковавший к себе немало внимания со стороны посетителей выставки в Чэнду. Машина на 10 сантиметров короче и заметно дешевле своего японского аналога. В КНР за Arrizo 8 просят около 1 миллиона – 1 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу. До России этот седан доберется не раньше 2023 года.