ДомойАвтоновости сегодняСтало известно, какие китайские автомобили могут появиться в РФ

Стало известно, какие китайские автомобили могут появиться в РФ

От: Алексей Шмидт
1630307136285194 840 560

На прошлой неделе в китайском Чэнду состоялось ежегодное масштабное автошоу, в рамках которого представили более 1 тысячи 600 моделей от 128 брендов. Как правило, речь шла исключительно о моделях, которые планируется продавать на внутреннем «поднебесном» рынке. Однако ряд из них все же интересен и для россиян.

Снимок экрана 2022 09 05 в 09.02.09

Так, к примеру, на автосалоне в Чэнду китайская корпорация Great Wall представила новый гибридный внедорожник Tank 500. По словам его разработчиков, машина в 2,5 раза превосходит обычный бензиновый вариант с точки зрения экономичности, расходуя всего 4,4-литра горючего на 100 км. Вместе с тем, гибридный Tank 500 еще и заметно мощнее, чем его версия с традиционным ДВС, разгоняясь с места до 100 км/ч всего за 6,6-секунды. 

Снимок экрана 2022 09 05 в 09.03.49 1

По мнению экспертов, новый китайский внедорожник мог бы составить серьёзную конкуренцию японским аналогам в России, и, по слухам, совсем скоро это сделает. Появление автомобилей бренда Tank на нашем рынке уже не за горами.

e956e338cf7f42c81efaa76b1d0933df

Еще одной компанией, которая планирует в дебют в РФ, является марка BYD, недавно полностью отказавшаяся от производства бензиновых моделей. Вскоре она организует производство своих электрокаров и гибридов в Узбекистане по методу полного цикла, после чего сможет начать поставки машин на российский рынок.

maxresdefault 2

Те же самые планы лелеет уже долгое время бренд BAIC, являющийся одним из поставщиком для компании «УАЗ». На автосалоне в Чэнду компания представила новый рамный внедорожник Beijing BJ60 с 2-литровым турбодизельным мотором и 8-скоростным «автоматом», но в России компания может появиться пока не с ним, а с одной из легковых моделей, причем предназначенной для нужд такси

6b15bbd0df0029dd1b7a623c0e65728488b26f83

В качестве альтернативы Toyota Camry в России скоро можно будет выбрать китайский седан Chery Arrizo 8, приковавший к себе немало внимания со стороны посетителей выставки в Чэнду. Машина на 10 сантиметров короче и заметно дешевле своего японского аналога. В КНР за Arrizo 8 просят около 1 миллиона – 1 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу. До России этот седан доберется не раньше 2023 года.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Мастерская

В тренде:

В Сети показали новый Peugeot 208, который переделали в катафалк

Французский компактный хэтчбек послужил основой для автомобиля, который будет использоваться в коммерческих услугах. Созданием машины занималась компания Carrozados Rosano из Аргентины, которая превратила легковушку...

С 6 сентября российские автомобилисты могут лишиться прав за приоткрытые окна

Сделки по продаже машин в РФ стали менее прибыльными

Автоэксперт рассказал о том, какие автомобили могут вернуться на рынок РФ в 2023 году

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+